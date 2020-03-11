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Кокорин и Заболотный — в основном составе «Сочи» на матч с «Оренбургом»

18:25
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В матче 22-го тура Тинькофф — чемпионата России «Сочи» примет «Оренбург». Стали известны стартовые составы команд.

«Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Цаллагов, Нобоа, Мостовой, Кокорин, Заболотный.

Запасные: Заболотный, Калугин, Шакуро, Полоз, Набиуллин, Лагатор, Бахтияров, Карапетян, Боковой.

«Оренбург: Климович, Малых, Сиваков, Терехов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Алвеш, Рогич, Деспотович, Фамейе.

Запасные: Довбня, Руденко, Зотов, Козлов, Лапшов, Готлиб, Кулишев, Черных, Куат, Чуканов, Силла.

Изначально игра была назначена на 1 декабря, но в итоге была перенесена из-за эпидемии ангины у футболистов команды хозяев.

«Сочи» — «Оренбург»

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