Кокорин и Заболотный — в основном составе «Сочи» на матч с «Оренбургом»
18:25
В матче 22-го тура Тинькофф — чемпионата России «Сочи» примет «Оренбург». Стали известны стартовые составы команд.
«Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Цаллагов, Нобоа, Мостовой, Кокорин, Заболотный.
Запасные: Заболотный, Калугин, Шакуро, Полоз, Набиуллин, Лагатор, Бахтияров, Карапетян, Боковой.
«Оренбург: Климович, Малых, Сиваков, Терехов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Алвеш, Рогич, Деспотович, Фамейе.
Запасные: Довбня, Руденко, Зотов, Козлов, Лапшов, Готлиб, Кулишев, Черных, Куат, Чуканов, Силла.
Изначально игра была назначена на 1 декабря, но в итоге была перенесена из-за эпидемии ангины у футболистов команды хозяев.