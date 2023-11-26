Гол Осипенко принес «Ростову» победу над «Пари НН»

«Ростов» в домашнем матче обыграл «Пари НН» в 16-м туре чемпионата России — 1:0.

Единственный гол забил Максим Осипенко, реализовав пенальти на 61-й минуте. Это его 6-й гол в сезоне-2023/24.

После 16 туров РПЛ «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Нижний Новгород» идет на 9-й строчке, имея в активе на одно очко больше.

3 декабря ростовская команда сыграет с ЦСКА, «Пари НН» встретится с «Уралом» днем ранее.