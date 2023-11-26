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Сегодня, 21:05

Вратарь «Рубина» Дюпин не получил повреждений после стычки с болельщиком в матче против «Факела»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Юрий Дюпин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В пресс-службе «Рубина» прокомментировали «СЭ» инцидент в матче 16-го тура чемпионата России против «Факела» (1:0) с участием вратаря казанцев Юрия Дюпина.

В конце встречи на поле «Ак Барс Арены» выбежал болельщик, который направился в сторону Дюпина. Один из стюардов догнал фаната, после чего они вдвоем сбили голкипера с ног. Дюпин смог подняться самостоятельно, а спустя несколько секунд прозвучал финальный свисток.

«Юрий не получил травм. Выбежавший болельщик задержан. Суд определит, каким будет наказание», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Рубина».

В сезоне-2023/24 Дюпин принял участие в 16 матчах казанцев, пропустил 20 голов и отыграл 7 встреч на ноль.

Юрий Дюпин
Футбол
ФК Рубин (Казань)
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 0 : 2
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 1 : 1
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 3 : 1
26.11 16:30
Рубин – Факел
 1 : 0
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 1 : 0
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
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Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
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