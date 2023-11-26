Вратарь «Рубина» Дюпин не получил повреждений после стычки с болельщиком в матче против «Факела»

В пресс-службе «Рубина» прокомментировали «СЭ» инцидент в матче 16-го тура чемпионата России против «Факела» (1:0) с участием вратаря казанцев Юрия Дюпина.

В конце встречи на поле «Ак Барс Арены» выбежал болельщик, который направился в сторону Дюпина. Один из стюардов догнал фаната, после чего они вдвоем сбили голкипера с ног. Дюпин смог подняться самостоятельно, а спустя несколько секунд прозвучал финальный свисток.

«Юрий не получил травм. Выбежавший болельщик задержан. Суд определит, каким будет наказание», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Рубина».

В сезоне-2023/24 Дюпин принял участие в 16 матчах казанцев, пропустил 20 голов и отыграл 7 встреч на ноль.