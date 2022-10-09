«Ростов» — «Краснодар»: видеообзор матча 12-го тура РПЛ

«Ростов» со счетом 3:2 обыграл «Краснодар» в матче 12-го тура РПЛ.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Александр Сильянов, Дмитрий Полоз, Алексей Миронов.

У «Краснодара» отличились Олакунле Олусегун и Джон Кордоба.

Во втором тайме бразильский защитник «Краснодара» Кайо получил красную карточку и был удален с поля.

«Ростов» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 12 матчах. «Краснодар» располагается на пятой позиции с 21 очком после 12 игр.