Сергей Белоголовцев: «Я думаю, что «Зенит» все равно не обойти»

Известный актер и телеведущий, болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев поделился ожиданиями от предстоящего дерби «Спартак» — ЦСКА, которое пройдет в рамках 13-го тура РПЛ.

«Матч будет безумно интересный. Даже не знаю, кому отдать предпочтение. Рискну предположить, что «Спартаку» удастся добиться минимальной победы 1:0 или 2:1. Будет упорный матч, голов, думаю, много не будет. Мне кажется, что «Спартак» сейчас чуточку интереснее, и такого «Спартака» мы давно не видели, и все по нему соскучились. Самое главное, что команда играет в очень волевой футбол, абсолютно не смущаясь первым пропущенным голам, команда бьется, побеждает. Абаскаль, я думаю, может встать в один ряд иностранных тренеров, с Каррерой, как минимум, по фанатской любви.

Я думаю, что «Зенит» все равно не обойти. Уж больно он силен, огромный запас, длиннющая скамейка. «Спартак», как мне кажется, скоро попадет в эмоциональную яму, ребята молодые, еще не такие сильные, играет команда практически всегда одним составом, поэтому есть опасность, что в один момент ребята просто устанут. А у «Зенита» игроки настолько устать не могут, настолько много там людей. Если у них Кассьера, Бакаев, Ерохин сидят на скамейке запасных, хотя в другой команде они были бы лидерами, то тут, конечно, нечего добавить. Я не понимаю, зачем «Зенит» скупил всех, кого мог. Наверное, чтобы точно не было вопросов с чемпионством», — сказал Белоголовцев Betonmobile.ru.

Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» 16 октября в 20:00 по московскому времени.