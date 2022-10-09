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9 октября, 22:15

Сергей Белоголовцев: «Я думаю, что «Зенит» все равно не обойти»

Иван Шитик
Корреспондент
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Известный актер и телеведущий, болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев поделился ожиданиями от предстоящего дерби «Спартак» — ЦСКА, которое пройдет в рамках 13-го тура РПЛ.

«Матч будет безумно интересный. Даже не знаю, кому отдать предпочтение. Рискну предположить, что «Спартаку» удастся добиться минимальной победы 1:0 или 2:1. Будет упорный матч, голов, думаю, много не будет. Мне кажется, что «Спартак» сейчас чуточку интереснее, и такого «Спартака» мы давно не видели, и все по нему соскучились. Самое главное, что команда играет в очень волевой футбол, абсолютно не смущаясь первым пропущенным голам, команда бьется, побеждает. Абаскаль, я думаю, может встать в один ряд иностранных тренеров, с Каррерой, как минимум, по фанатской любви.

Я думаю, что «Зенит» все равно не обойти. Уж больно он силен, огромный запас, длиннющая скамейка. «Спартак», как мне кажется, скоро попадет в эмоциональную яму, ребята молодые, еще не такие сильные, играет команда практически всегда одним составом, поэтому есть опасность, что в один момент ребята просто устанут. А у «Зенита» игроки настолько устать не могут, настолько много там людей. Если у них Кассьера, Бакаев, Ерохин сидят на скамейке запасных, хотя в другой команде они были бы лидерами, то тут, конечно, нечего добавить. Я не понимаю, зачем «Зенит» скупил всех, кого мог. Наверное, чтобы точно не было вопросов с чемпионством», — сказал Белоголовцев Betonmobile.ru.

Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» 16 октября в 20:00 по московскому времени.

Источник: https://betonmobile.ru/belogolovtsev-schitaet-chto-abaskal-mozhet-vstat-v-odin-ryad-s-karreroy-po-fanatskoy-lyubvi
ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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 - : -
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Локомотив – Динамо
 - : -
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Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
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