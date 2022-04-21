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«Ничего плохого не вижу». Широков — о предложении Салиховой назначать женщин-арбитров на матчи РПЛ

Широков прокомментировал предложение Салиховой о работе женщин-арбитров на матчах РПЛ
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Спартака» Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на предложение Заремы Салиховой назначать женщин-арбитров на матчи Тинькофф РПЛ.

«Ничего плохого в этом не вижу. Я знаю только одну женщину-арбитра международного уровня, а других нет, к сожалению. Если есть еще кто-то, то почему бы не попробовать», — сказал Широков корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее Салихова, комментируя недопуск российского арбитра Анастасии Пустовойтовой до работы на женском чемпионате Европы 2022 года, выступила с предложением о том, чтобы женщины-арбитры судили встречи РПЛ.

Роман Широков
РПЛ
Зарема Салихова
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 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
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 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
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 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
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 - : -
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