Бывший футболист «Спартака» Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на предложение Заремы Салиховой назначать женщин-арбитров на матчи Тинькофф РПЛ.

«Ничего плохого в этом не вижу. Я знаю только одну женщину-арбитра международного уровня, а других нет, к сожалению. Если есть еще кто-то, то почему бы не попробовать», — сказал Широков корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее Салихова, комментируя недопуск российского арбитра Анастасии Пустовойтовой до работы на женском чемпионате Европы 2022 года, выступила с предложением о том, чтобы женщины-арбитры судили встречи РПЛ.