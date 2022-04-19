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Судейство

Сегодня, 18:15

Россиянка Пустовойтова не попала в список судей женского Евро-2022

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Анастасия Пустовойтова.
Фото УЕФА

Судейский комитет УЕФА утвердил 12 главных арбитров и их ассистенток, которые будут работать на женском чемпионате Европы-2022.

Россиянка Анастасия Пустовойтова не вошла в список судей, допущенных до работы на турнире.

В список главных арбитров Евро-2022 вошли Яна Адамкова (Чехия), Юлиана Деметреску (Румыния), Лина Лехтоваара (Финляндия), Ивана Мартинчич (Хорватия), Екатерина Монзуль (Украина), Тесс Улофссон (Швеция), Ребекка Уэлч (Англия), Марта Уэрта де Аса (Испания), Шерил Фостер (Уэльс), Стефани Фраппар (Франция), Рием Хуссейн (Германия) и Эстер Штойбли (Швейцария).

Также согласно договору о сотрудничестве между УЕФА и южноамериканской конфедерацией КОМНЕБОЛ в судейский корпус женского чемпионата Европы попала Эмикар Кальдерас Баррера из Венесуэлы.

Женский чемпионат Европы-2022 пройдет в Англии с 6 по 31 июля, в рамках турнира пройдет 31 матч.

Источник: https://ru.uefa.com/womenseuro/news/0274-14f1dfead127-088c3a1b1139-1000--%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-2022/
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