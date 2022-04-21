Зарема Салихова предложила назначать женщин-арбитров на матчи РПЛ

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о недопуске российского арбитра Анастасии Пустовойтовой до работы на женском Евро-2022.

19 апреля на официальном сайте УЕФА был опубликован список из 12 главных судей, которые будут работать на турнире. Пустовойтова не попала в этот список.

«Сочувствую Пустовойтовой. У нас тоже рухнули мечты и планы. Все труды команды в еврокубках обнулились. И не понятно, когда нас вернут в европейские соревнования. В мужском футболе не хватает грамотных судей. Предлагаю футбольным властям обратить внимание на женщин-арбитров и разрешить им судить мужские команды в РПЛ», — сказала Салихова «СЭ».

Женский чемпионат Европы-2022 пройдет в Англии с 6 по 31 июля, в рамках турнира пройдет 31 матч.