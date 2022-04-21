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Бийол: «ЦСКА постарается удержать третье место в РПЛ»

Бийол заявил, что ЦСКА постарается удержать третье место в РПЛ
Карен Саркисян
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Яка Бийол поделился ожиданиями от матча 26-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо».

«Нам предстоит домашняя игра, нужно сделать все, чтобы вернуть хорошее настроение и себе, и болельщикам, — приводит слова Бийола Bobsoccer.ru. — В матче с «Динамо» каждый игрок ЦСКА должен выложиться на 100 процентов. Да, у них сейчас очень приличная серия, они хорошо играют. Понятно, что предстоит сложная встреча, но и нам нужно исправлять ситуацию».

Также защитник ответил на вопрос о том, какова турнирная мотивация команды в оставшихся матчах Тинькофф РПЛ.

«ЦСКА постарается удержать третье место в РПЛ. Борьба будет нелегкой, мы это понимаем. Знаете, в зимнюю паузу такой результат казался очень хорошим. Но когда сезон возобновился, команда начала выигрывать. У нас разыгрался аппетит, хотелось замахнуться на большее. К сожалению, последние матчи изменили ситуацию. Как бы то ни было, до конца сезона еще целый месяц и пять встреч. Сделаем все возможное, чтобы провести эти игры успешно», — сказал он.

Встреча ЦСКА с «Динамо» состоится 24 апреля. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19.30 по московскому времени.

После 25 туров РПЛ ЦСКА набрал 44 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Динамо» с 52 баллами располагается на второй позиции.

Источник: https://bobsoccer.ru/max/blog/jaka-bijol-byl-uveren-chto-penalti-ne-naznachat-sudi-nam-objasnjali-chto-takaja-situacija--ehto-ne-fol.html
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2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
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 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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