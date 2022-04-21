Бийол: «ЦСКА постарается удержать третье место в РПЛ»

Защитник ЦСКА Яка Бийол поделился ожиданиями от матча 26-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо».

«Нам предстоит домашняя игра, нужно сделать все, чтобы вернуть хорошее настроение и себе, и болельщикам, — приводит слова Бийола Bobsoccer.ru. — В матче с «Динамо» каждый игрок ЦСКА должен выложиться на 100 процентов. Да, у них сейчас очень приличная серия, они хорошо играют. Понятно, что предстоит сложная встреча, но и нам нужно исправлять ситуацию».

Также защитник ответил на вопрос о том, какова турнирная мотивация команды в оставшихся матчах Тинькофф РПЛ.

«ЦСКА постарается удержать третье место в РПЛ. Борьба будет нелегкой, мы это понимаем. Знаете, в зимнюю паузу такой результат казался очень хорошим. Но когда сезон возобновился, команда начала выигрывать. У нас разыгрался аппетит, хотелось замахнуться на большее. К сожалению, последние матчи изменили ситуацию. Как бы то ни было, до конца сезона еще целый месяц и пять встреч. Сделаем все возможное, чтобы провести эти игры успешно», — сказал он.

Встреча ЦСКА с «Динамо» состоится 24 апреля. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19.30 по московскому времени.

После 25 туров РПЛ ЦСКА набрал 44 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Динамо» с 52 баллами располагается на второй позиции.