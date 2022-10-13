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Родригао: «Потеря очков — большой удар для «Зенита», даже если это ничья»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Родригао поделился мнением о ничьей в матче 12-го тура РПЛ против «Факела» (1:1), а также рассказал о подготовке к игре 13-го тура с «Нижним Новгородом».

«Потеря очков в любом матче — это большой удар для нас, даже если это ничья. Мы не любим заканчивать матчи без побед. Готовимся к матчу в Нижнем Новгороде, как и всегда, усиленно, на 100 процентов. Но после игр, в которых теряешь очки, хочется исправиться перед болельщиками. С особенным настроем подходишь к следующей игре. Готовимся, собираемся выполнить поставленные задачи и привезти победу домой.

Важны все аспекты. Повторюсь, для нас не имеет значения, к какому сопернику готовиться. Мы делаем это одинаково со стремлением победить. С командами, которые находятся ниже нас в турнирной таблице, приходится чуть сложнее, когда они играют дома. Мы должны быть готовы к любой схеме игры наших соперников. Мы знаем, к какой цели мы идем. Мы не разделяем вещи на важные и неважные на футбольном поле. Нужно готовиться, настраиваться и побеждать», — сказал Родригао.

Матч «Нижний Новгород» — «Зенит» пройдет 16 октября и начнется в 16.30 мск.

Родригао (Родриго де Соуза Прадо)
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
ФК Факел (Воронеж)
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 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
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