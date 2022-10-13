Ветеран ЦСКА Пономарев уверен в победе его команды над «Спартаком» в дерби

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче 13-го тура РПЛ между армейцами и «Спартаком».

«Конечно, матч будет очень интересный, потому что будут играть две топовые команды, будет много болельщиков. У ЦСКА состав более укомплектован и выглядит он гораздо интересней, чем у «Спартака». Что касается «Спартака», то у них слабая оборона. Полузащита работает нестабильно. Единственные, кого могу отметить, — Соболев и Промес. Но в этом матче им будет гораздо сложнее, чем раньше: обоих будут плотно опекать. У «Спартака» ничего не получится, и ЦСКА выиграет 2:0, может даже больше», — сказал Пономарев «СЭ».

После 12 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Спартак» располагается на третьей строчке — 25 очков.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября на «ВЭБ Арене». Начало — в 20.00 мск.

16.10.2022 | ЦСКА — Спартак