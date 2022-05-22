РФС утвердил расписание стыковых матчей «СКА-Хабаровск» — «Химки» и «Оренбург» — «Уфа»

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал расписание стыковых матчей за право выступать в Тинькофф РПЛ в сезоне-2022/23.

По итогам сезона-2021/22 в стыковых матчах сыграют «Химки» и «Уфа», занявшие 13-е и 14-е места в РПЛ, а также «Оренбург» и «СКА-Хабаровск», которые завершили сезон в ФНЛ на 3-й и 4-й строчках.

Первые матчи пройдут на стадионах команд ФНЛ, ответные игры — на полях клубов РПЛ.

Расписание стыковых матчей:

25 мая

«СКА-Хабаровск» — «Химки» — 12.30 (мск)

«Оренбург» — «Уфа» — 17.30 (мск)

28 мая

«Химки» — «СКА-Хабаровск» — 14.00 (мск)

«Уфа» — «Оренбург» — 16.00 (мск)