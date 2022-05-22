Губерниев предложил Дзюбе стать играющим спонсором королевского «Металлиста»

Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» высказался об уходе Артема Дзюбы из «Зенита».

«Где бы Дзюба ни продолжил карьеру, всяк молодец. Думаю, тут спектр от «Црвены Звезды» до «Металлиста» Королев. «Металлист» — хорошая команда, Дзюба может ее содержать. Принесет пользу московской области. Если Артем не найдет команду, то милости просим. Дорого это ему не обойдется. Это мой любимый клуб в Подмосковье. Он может быть играющим спонсором клуба. В «Зените» Артем был хорош, один из основополагающих футболистов. Думаю, что без Дзюбы «Зенит» последних лет представить невозможно», — сказал Губерниев «СЭ».

Сегодня, 22 мая, нападающий «Зенита» в своих социальных сетях выложил прощальный ролик, в котором подвел итоги семи лет карьеры в петербургском клубе .

Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года. В составе команды из Санкт-Петербурга 33-летний форвард четыре раза стал чемпионом России, четырежды выиграл Суперкубок России, а также дважды стал обладателем Кубка страны.