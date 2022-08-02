Натхо: «Чемпионат России до сих пор является одним из сильнейших в Европе»

Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился мнением об уровне РПЛ.

«Люблю Россию и российский футбол и слежу за матчами. Считаю, в последние годы уровень РПЛ немного упал из-за пандемии коронавируса, но это не страшно и нормально. Несмотря на это, чемпионат России до сих пор является одним из сильнейших в Европе. В нем играют семь хороших команд, а каждая игра в РПЛ является сложной и непредсказуемой», — приводит слова Натхо Sport24.

Полузащитник выступал за «Рубин» с 2010-го по 2013 год. С 2014 по 2018 год он играл за ЦСКА.