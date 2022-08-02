Натхо: «Чемпионат России до сих пор является одним из сильнейших в Европе»
Натхо высказался об уровне чемпионата России
Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился мнением об уровне РПЛ.
«Люблю Россию и российский футбол и слежу за матчами. Считаю, в последние годы уровень РПЛ немного упал из-за пандемии коронавируса, но это не страшно и нормально. Несмотря на это, чемпионат России до сих пор является одним из сильнейших в Европе. В нем играют семь хороших команд, а каждая игра в РПЛ является сложной и непредсказуемой», — приводит слова Натхо Sport24.
Полузащитник выступал за «Рубин» с 2010-го по 2013 год. С 2014 по 2018 год он играл за ЦСКА.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
Новости