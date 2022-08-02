Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:20

Натхо: «Чемпионат России до сих пор является одним из сильнейших в Европе»

Натхо высказался об уровне чемпионата России
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился мнением об уровне РПЛ.

«Люблю Россию и российский футбол и слежу за матчами. Считаю, в последние годы уровень РПЛ немного упал из-за пандемии коронавируса, но это не страшно и нормально. Несмотря на это, чемпионат России до сих пор является одним из сильнейших в Европе. В нем играют семь хороших команд, а каждая игра в РПЛ является сложной и непредсказуемой», — приводит слова Натхо Sport24.

Полузащитник выступал за «Рубин» с 2010-го по 2013 год. С 2014 по 2018 год он играл за ЦСКА.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-02-natkho-chempionat-rossii-do-sikh-por-yavlyayetsya-odnim-iz-silneyshikh-v-yevrope-v-nem-igrayut-sem-khoroshikh-komand
Бибрас Натхо
РПЛ
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Слива: польза и вред. Мнение диетологов
Юрий Семин: «В «Торино» Алексея Миранчука ждет непростая жизнь»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Восемь российских клубов подали апелляции в CAS на разрешение ФИФА приостанавливать контракты легионерам

Президент «Оренбурга» о приглашении Кокорина: «Даже мыслей не было»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости