Представитель Глебова отреагировал на информацию о готовности «Спартака» предложить 7 миллионов евро за игрока

Павел Банатин, представитель полузащитника «Ростова» Данила Глебова, отреагировал на информацию о желании «Спартака» подписать игрока в летнее трансферное окно.

24 мая инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Спартак» готов предложить за 23-летнего футболиста 6-7 миллионов евро, а ростовчане хотят выручить от его продажи на 3 миллиона больше.

«Первый раз об этом слышу», — приводит Sport24 слова Банатина.

В текущем сезоне Глебов провел за «Ростов» 37 матчей, в которых отметился 4 голами и 5 результативными передачами.

Ростовская команда занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 28 матчах. В оставшихся двух турах ростовчане сыграют с «Ахматом» и ЦСКА.