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Файзуллаев рассказал, почему потерял доверие Федотова в ЦСКА весной

Алина Савинова
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Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал, почему в начале весны потерял место в стартовом составе московской команды.

«Понятно, что любой футболист не хочет сидеть, а хочет больше играть, и я не исключение. Хочу как можно больше помогать команде, но такие моменты иногда случаются. Я пропустил большую часть сборов. Мало был с командой зимой — а тренер ждал, чтобы я потихоньку влился заново. Получилось не сразу», — цитирует Файзуллаева Sport24.

Всего в текущем сезоне 20-летний футболист провел 31 матч за ЦСКА во всех турнирах, отметившись 5 голами и 13 результативными передачами. Он перешел в московский клуб из «Пахтакора» летом 2023 года.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
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 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
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 Факел 29 6 11 12 20-31 29
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 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
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 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
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