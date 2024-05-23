Файзуллаев рассказал, почему потерял доверие Федотова в ЦСКА весной

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал, почему в начале весны потерял место в стартовом составе московской команды.

«Понятно, что любой футболист не хочет сидеть, а хочет больше играть, и я не исключение. Хочу как можно больше помогать команде, но такие моменты иногда случаются. Я пропустил большую часть сборов. Мало был с командой зимой — а тренер ждал, чтобы я потихоньку влился заново. Получилось не сразу», — цитирует Файзуллаева Sport24.

Всего в текущем сезоне 20-летний футболист провел 31 матч за ЦСКА во всех турнирах, отметившись 5 голами и 13 результативными передачами. Он перешел в московский клуб из «Пахтакора» летом 2023 года.