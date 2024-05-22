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22 мая, 23:47

Дасаев рассказал, при каком раскладе Сафонову стоит ехать в «ПСЖ»

Виктория Кравченко
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Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев рассказал, что думает о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Конечно, Сафонову будет сложно в «ПСЖ». Тем более, что там Доннарумма и, может быть, кто-то еще. Если он думает, что будет просто на вторых ролях, то нет никакого смысла ехать. Ехать нужно только тогда, когда уверен, что сможешь конкурировать. В этом случае желаю ему удачи», — цитирует Дасаева «РБ Спорт».

В среду, 22 мая, появилась информация о том, что парижане рассматривают 25-летнего Сафонова на роль дублера Джанлуиджи Доннаруммы. Также сообщалось, что «Краснодар» и «ПСЖ» близки к соглашению по трансферу российского игрока за 20 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rinat-dasaev-safonovu-stoit-ehat-v-pszh-esli-on-uveren-chto-smozhet-konkurirovat-s-donnarummoj/
Матвей Сафонов
Ринат Дасаев
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
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1
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2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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Зенит – Ростов
 - : -
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Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
 - : -
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 - : -
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