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Сегодня, 23:20

Заварзин не верит в возможное чемпионство «Динамо» или «Краснодара»

Виктория Кравченко
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Бывший генеральный директор «Динамо» Юрий Заварзин поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ «Краснодар» — «Динамо».

«У «Динамо», конечно, больше шансов, потому что им ничейка нужна, но «Краснодар» зато играет дома — они понесутся как сумасшедшие. Единственное, что обе команды в равных условиях — и те могут перегореть, ничего не показать, и эти. Думаю, что игра будет до гола, потому как одни забьют — закроются, вторые, наоборот. Обе команды бесхребетные. Если бы у них была какая-то харизма, чемпионский дух... Ни у одной, ни у другой команды этого нет», — сказал Заварзин Vprognoze.ru.

На данный момент «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (53).

Все матчи заключительного тура чемпионата России пройдут в субботу, 25 мая, и начнутся в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11745458-zavarzin-ni-u-krasnodara-ni-u-dinamo-net-chempionskogo-duha.html
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
Юрий Заварзин
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1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
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Константин Тюкавин

Динамо

 15
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Краснодар

 14
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
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Маркус Вендел

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 8
И К Ж
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ЦСКА

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