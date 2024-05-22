Заварзин не верит в возможное чемпионство «Динамо» или «Краснодара»

Бывший генеральный директор «Динамо» Юрий Заварзин поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ «Краснодар» — «Динамо».

«У «Динамо», конечно, больше шансов, потому что им ничейка нужна, но «Краснодар» зато играет дома — они понесутся как сумасшедшие. Единственное, что обе команды в равных условиях — и те могут перегореть, ничего не показать, и эти. Думаю, что игра будет до гола, потому как одни забьют — закроются, вторые, наоборот. Обе команды бесхребетные. Если бы у них была какая-то харизма, чемпионский дух... Ни у одной, ни у другой команды этого нет», — сказал Заварзин Vprognoze.ru.

На данный момент «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (53).

Все матчи заключительного тура чемпионата России пройдут в субботу, 25 мая, и начнутся в 16.30 по московскому времени.