Мостовой оценил шансы Сафонова стать игроком «ПСЖ»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой рассказал, чего ждет от возможного перехода голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Не сильно в это верится. Во-первых, в «ПСЖ» есть Доннарумма и еще вратари, а во-вторых, сумма для вратаря огромная. Здесь есть сомнения», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что «Краснодар» и «ПСЖ» начали переговоры о переходе голкипера. Сумма трансфера может составить 20 миллионов евро.