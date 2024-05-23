Файзуллаев одним словом описал нынешний сезон для ЦСКА

Узбекский полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев одним словом охарактеризовал нынешний сезон для красно-синих.

«Средний. Так и не вышли в суперфинал Кубка России, хотя хотели закончить сезон с трофеем. Обидно, что проиграли по пенальти «Зениту» — но это лотерея», — цитирует Файзуллаева Sport24.

За тур до окончания РПЛ команда Владимира Федотова располагается на шестом месте в таблице с 45 очками. В заключительном матче сезона ЦСКА примет «Урал» 25 мая.