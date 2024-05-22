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Отец Сафонова — про интерес «ПСЖ» к голкиперу: «Первый раз слышу»

Алина Савинова
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Евгений Сафонов, отец вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, прокомментировал слухи о том, что голкипер может перейти в «ПСЖ».

В среду, 22 мая, появилась информация о том, что парижане рассматривают 25-летнего Сафонова на роль дублера Джанлуиджи Доннаруммы. Также сообщалось, что «Краснодар» и «ПСЖ» близки к соглашению по трансферу российского игрока за 20 миллионов евро.

«Первый раз слышу такую информацию. Узнал от вас. Обсуждал ли с Матвеем возможный переход в европейский клуб летом? Зависит от того, будут ли поступать предложения «Краснодару». Пока не знаю. В первую очередь, предложение должен рассмотреть клуб. Должно сойтись решение двух сторон», — приводит Sport24 слова Евгения Сафонова.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне он провел 29 матчей за «быков» во всех турнирах, пропустив 27 мячей и 10 раз сыграв на ноль.

Источник: Sport24
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Отец Кузяева отреагировал на информацию об интересе «ПСЖ» к Сафонову

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
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Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
 - : -
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 - : -
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