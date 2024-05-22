Отец Сафонова — про интерес «ПСЖ» к голкиперу: «Первый раз слышу»

Евгений Сафонов, отец вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, прокомментировал слухи о том, что голкипер может перейти в «ПСЖ».

В среду, 22 мая, появилась информация о том, что парижане рассматривают 25-летнего Сафонова на роль дублера Джанлуиджи Доннаруммы. Также сообщалось, что «Краснодар» и «ПСЖ» близки к соглашению по трансферу российского игрока за 20 миллионов евро.

«Первый раз слышу такую информацию. Узнал от вас. Обсуждал ли с Матвеем возможный переход в европейский клуб летом? Зависит от того, будут ли поступать предложения «Краснодару». Пока не знаю. В первую очередь, предложение должен рассмотреть клуб. Должно сойтись решение двух сторон», — приводит Sport24 слова Евгения Сафонова.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне он провел 29 матчей за «быков» во всех турнирах, пропустив 27 мячей и 10 раз сыграв на ноль.