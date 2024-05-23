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Сегодня, 01:27

Наумов объяснил, чего не хватило «Локомотиву» для борьбы за чемпионство в этом сезоне РПЛ

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что железнодорожникам для борьбы за первое место в этом сезоне РПЛ не хватило стабильности.

«Для борьбы за чемпионство в этом сезоне «Локомотиву» не хватило стабильности как в игре, так и в составе. Этот факт говорит о том, что тренерскому штабу пока не удалось полностью наладить игру команды, чтобы в ней было больше баланса. У железнодорожников по-прежнему очень много провалов в обороне, тут будут нужны усиления. В атаке тоже были проблемы на определенном этапе сезона, то с Дзюбой играли, то без него, сейчас вообще на новые схемы перешли. Все это в совокупности повлияло на то, что «Локомотив» не смог по-настоящему побороться за титул и сейчас находится на четвертом месте», — приводит Legalbet слова Наумова.

После 29 туров РПЛ «Локомотив» с 50 очками располагается на 4-й позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Динамо» на шесть баллов. В заключительном туре сезона московская команда на выезде сыграет против «Балтики». Матч пройдет в субботу, 25 мая.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
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Краснодар

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Максим Глушенков

Локомотив

 15
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Константин Тюкавин

Динамо

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