Файзуллаев — о своем спаде в ЦСКА весной: «Меня стали встречать жестче»

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев объяснил, почему менее ярко провел весеннюю часть нынешнего сезона.

«Когда только перешел в ЦСКА, соперники относились ко мне достаточно спокойно. Потом я проявил себя, и против меня стали играть жестче и давать мало пространства. В этом плане стало сложнее», — цитирует Файзуллаева Sport24.

При этом футболист считает, что этот сезон сложился для него успешно.

«Лично для меня он получился хорошим. Весь год я прогрессировал — как в игре и в физическом плане, так и ментально. Хочу развиваться дальше из сезона в сезон», — добавил он.

Всего в текущем сезоне 20-летний футболист провел 31 матч за ЦСКА во всех турнирах, отметившись 5 голами и 13 результативными передачами. Он перешел в московский клуб из «Пахтакора» летом 2023 года.