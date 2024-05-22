Александр Глеб отметил, что победа в РПЛ сейчас зависит только от «Динамо»

Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб поделился мыслями о чемпионской гонке в нынешнем сезоне РПЛ перед заключительным туром чемпионата.

«Сейчас в российском чемпионате интересная ситуация. Лучшие шансы на титул у «Динамо», которым нужно не проиграть в последнем туре. Но все может перевернуться. У «Краснодара» есть шанс стать чемпионом, но теперь не все зависит от них. А в случае с «Динамо» — все в их руках. Что касается «Зенита», соперники тоже усиливаются. Невозможно доминировать все время. «Бавария» тоже много лет доминировала, а в этом сезоне даже второе место упустила. Футбол тем и прекрасен, что есть конкуренция, которая всегда помогает идти вперед», — цитирует Глеба Metaratings.ru.

На данный момент «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (53).

Все матчи заключительного тура чемпионата России пройдут в субботу, 25 мая, и начнутся в 16.30 по московскому времени.