Наумов считает, что «Динамо» может оступиться в Краснодаре

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов ответил, считает ли он «Динамо» явным фаворитом чемпионской гонки в РПЛ.

«Все может быть. «Краснодару» тоже нужна победа, поэтому обе команды мотивированные. Тут даже предсказать невозможно. Мне кажется, что «Динамо» может оступиться. Там еще есть вопросы по Тюкавину, у которого повреждение. Если он не сыграет, это будет большой потерей для «Динамо». А так «Краснодар» при своих трибунах впервые может стать чемпионом. «Динамо» тоже давно не выигрывало золото. Поэтому соперники будут очень мотивированные, и игра предстоит бескомпромиссная. Тем более, бело-голубым достаточно будет сыграть вничью», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Наумова.

На данный момент «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (53).

Все матчи заключительного тура чемпионата России пройдут в субботу, 25 мая, и начнутся в 16.30 по московскому времени.