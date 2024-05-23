Булыкин назвал предложение от «ПСЖ» шансом всей жизни для Сафонова

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на слухи о возможном переходе в «ПСЖ» голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Для Матвея это сумасшедший шанс, который выпадает не то что раз в жизни, а, может быть, раз в несколько жизней. Если трансфер состоится — это будет супер для Матвея. Мы видели на примере Лунина, как все может происходить. Хотелось бы, чтобы наши футболисты играли в топ-лигах и топ-клубах. Очень тяжело это будет реализовать, но я приветствую этот переход и хочу, чтобы наши футболисты выступали в топ-чемпионатах», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

В среду, 22 мая, появилась информация о том, что парижане рассматривают 25-летнего Сафонова на роль дублера Джанлуиджи Доннаруммы. Также сообщалось, что «Краснодар» и «ПСЖ» близки к соглашению по трансферу российского игрока за 20 миллионов евро.