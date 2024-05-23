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Булыкин назвал предложение от «ПСЖ» шансом всей жизни для Сафонова

Алина Савинова
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Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на слухи о возможном переходе в «ПСЖ» голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Для Матвея это сумасшедший шанс, который выпадает не то что раз в жизни, а, может быть, раз в несколько жизней. Если трансфер состоится — это будет супер для Матвея. Мы видели на примере Лунина, как все может происходить. Хотелось бы, чтобы наши футболисты играли в топ-лигах и топ-клубах. Очень тяжело это будет реализовать, но я приветствую этот переход и хочу, чтобы наши футболисты выступали в топ-чемпионатах», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

В среду, 22 мая, появилась информация о том, что парижане рассматривают 25-летнего Сафонова на роль дублера Джанлуиджи Доннаруммы. Также сообщалось, что «Краснодар» и «ПСЖ» близки к соглашению по трансферу российского игрока за 20 миллионов евро.

Источник: Газета.Ru
Дмитрий Булыкин
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
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 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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Кр. Советов – Пари НН
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 - : -
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