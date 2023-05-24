Ларин процитировал Ремарка, выйдя из СИЗО

Бывший директор московской академии «Чертаново» Николай Ларин рассказал о своем состоянии после выхода из СИЗО.

— Как ваше моральное и физическое состояние?

— Все, что со мной произошло... В одном произведении Ремарка есть такая фраза: «Если отбросить все мысли о справедливости, то можно воспринимать все как приключение». Я воспринимаю все, как приключение. Я рад, что стою на Новослободской улице.

— Когда узнали о сегодняшнем решении, какой была первая мысль?

— Очень эмоционально.

— Справедливость восторжествовала?

— Я считаю, что да.

Ларин возглавлял академию «Чертаново» с 2008 по 2021 год. По версии следствия, он специально завышал численность игроков академии для получения повышенного финансирования. Осенью 2022 года суд приговорил его к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

24 мая Мосгорсуд принял апелляцию защиты на переквалификацию статьи и заменил приговор на условный.