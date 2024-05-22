Экс-игрок ЦСКА Попов оценил работу главного тренера Федотова в клубе

Экс-нападающий московского ЦСКА Денис Попов рассказал, что думает о московской команде, обыгравшей в 29-м туре РПЛ «Пари НН» со счетом 6:2.

— Победы без турнирного продвижения повышают шансы Федотова остаться главным тренером ЦСКА или нет?

— Есть же футбольная поговорка, что надо две игры в сезоне провести удачно. Первую — чтоб произвести хорошее впечатление, и последнюю — чтоб не выгнали. Бывает, что руководство не принимает решение изначально и смотрит как раз на последние матчи, — цитирует Попова «Евро.Футбол.Ру».

Команда занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. В 30-м туре чемпионата России ЦСКА сыграет 25 мая с «Уралом».