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Сегодня, 23:06

Экс-игрок ЦСКА Попов оценил работу главного тренера Федотова в клубе

Виктория Кравченко
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Экс-нападающий московского ЦСКА Денис Попов рассказал, что думает о московской команде, обыгравшей в 29-м туре РПЛ «Пари НН» со счетом 6:2.

— Победы без турнирного продвижения повышают шансы Федотова остаться главным тренером ЦСКА или нет?

— Есть же футбольная поговорка, что надо две игры в сезоне провести удачно. Первую — чтоб произвести хорошее впечатление, и последнюю — чтоб не выгнали. Бывает, что руководство не принимает решение изначально и смотрит как раз на последние матчи, — цитирует Попова «Евро.Футбол.Ру».

Команда занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. В 30-м туре чемпионата России ЦСКА сыграет 25 мая с «Уралом».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005641490_denis_popov__o_fedotove_v_cska_byivaet_chto_rukovodstvo_smotrit_kak_raz_na_poslednie_matchi
ФК ЦСКА (Москва)
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 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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