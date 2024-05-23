«Локомотив» поздравил Миранчука с победой в Лиге Европы

«Локомотив» опубликовал в Telegram-канале пост, в котором поздравил бывшего полузащитника команды Алексея Миранчука с победой в еврокубке.

В среду, 22 мая, футболист в составе «Аталанты» стал победителем Лиги Европы. В финале турнира клуб из Бергамо разгромил «Байер» (3:0), прервав 51-матчевую беспроигрышную серию немецкого клуба.

«Алексей Миранчук — победитель Лиги Европы в составе «Аталанты»! Первый европейский трофей! Поздравляем Лешу», — говорится в сообщении железнодорожников.

Миранчук выступал за «Локомотив» с 2013 по 2020 год, после чего перешел в «Аталанту». В 10 матчах Лиги Европы 2024 года 28-летний россиянин отметился 4 результативными передачами.