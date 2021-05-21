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Председатель совдира «Локомотива» Плутник: «Мы ведем переговоры с ЦСКА по нескольким футболистам»

18:20
Наир Тикнизян. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Наир Тикнизян. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник на встрече с болельщиками ответил на вопрос о возможном уходе из клуба хавбека Максима Мухина. Ранее сообщалось, что 19-летний российский футболист проходит медосмотр в ЦСКА.

— Почему никак не комментировалась ситуация с Самохваловым? Как предостеречь такие ситуации?

— Произошла трагедия — погиб человек. Я приношу семье соболезнования. Клуб сделал определенные выводы: добавлены определенные медицинские тесты, будет усиливаться медицинский штаб.

— Почему в клубе не могут удержать молодых игроков? Мухин, Кварацхелия, например.

— Мы видим ситуацию, которая складывалась в клубе, — сказал Плутник. — Мы намерены ее изменить, хотим, чтобы молодые таланты оставались в клубе. Хотелось бы, чтобы ребята, у которых есть первый в жизни контракт, проявляли себя наилучшем образом. Мы будем домом для талантливой молодежи со всей России, у нас прекрасная возможности в академии. По названным игрокам у нас разные ситуация. Говорю открыто, что мы ведем переговоры с ЦСКА по нескольким футболистам обеим команд.

По информации «СЭ», «Локомотив» сделал предложение ЦСКА по трансферу полузащитника Наира Тикнизяна.

В сезоне-2020/21 Мухин дебютировал в основной команде «Локомотива». Он провел за железнодорожников 15 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

(Данил Алешин)

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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы