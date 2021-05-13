«Локомотив» сделал предложение ЦСКА по Тикнизяну
22:01
По данным «СЭ», «Локомотив» направил ЦСКА официальное предложение о покупке Наира Тикнизяна.
22-летний полузащитник интересен Марко Николичу, железнодорожники уже имеют как минимум путевку в Лигу Европы и предлагают футболисту более выгодные личные условия. Решение в армейском клубе примут после окончания сезона.
Ранее о планах «Локомотива» выкупить Тикнизяна сообщал «РБ Спорт».
В нынешнем розыгрыше РПЛ футболист сыграл за ЦСКА 27 матчей и забил 1 гол.
(Константин Алексеев)
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