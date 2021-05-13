Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Локомотив» сделал предложение ЦСКА по Тикнизяну

22:01
Наир Тикнизян. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Наир Тикнизян. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

По данным «СЭ», «Локомотив» направил ЦСКА официальное предложение о покупке Наира Тикнизяна.

22-летний полузащитник интересен Марко Николичу, железнодорожники уже имеют как минимум путевку в Лигу Европы и предлагают футболисту более выгодные личные условия. Решение в армейском клубе примут после окончания сезона.

Ранее о планах «Локомотива» выкупить Тикнизяна сообщал «РБ Спорт».

В нынешнем розыгрыше РПЛ футболист сыграл за ЦСКА 27 матчей и забил 1 гол.

(Константин Алексеев)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Капитан сборной внезапно ушла из клуба, которому отдала девять лет. Что происходит?
«Хабиб — стопроцентный проект UFC. Там могут договориться, сделать подставной бой». Сенсационное заявление Рамзана Кадырова
Хамзат Чимаев — о Хабибе Нурмагомедове: «Мы и его порвем, если он захочет»
Харитонов прокомментировал конфликт Хабиба и Рамзана Кадырова

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ сезон 2020 / 2021. 30-й тур. Расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр