«Локомотив» сделал предложение ЦСКА по Тикнизяну

По данным «СЭ», «Локомотив» направил ЦСКА официальное предложение о покупке Наира Тикнизяна.

22-летний полузащитник интересен Марко Николичу, железнодорожники уже имеют как минимум путевку в Лигу Европы и предлагают футболисту более выгодные личные условия. Решение в армейском клубе примут после окончания сезона.

Ранее о планах «Локомотива» выкупить Тикнизяна сообщал «РБ Спорт».

В нынешнем розыгрыше РПЛ футболист сыграл за ЦСКА 27 матчей и забил 1 гол.

(Константин Алексеев)