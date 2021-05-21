Председатель совета директоров «Локомотива» Плутник высказался по теме стадиона

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник на встрече с болельщиками высказался по теме стадиона.

Ранее стало известно, что клуб может переехать с «РЖД Арены» на «Лужники». «СЭ» вместе с Eurostavka первым написал о возможных сценариях по смене прописки.

— Мы далеко по теме стадиона не ушли, — сказал Плутник. — У нас был с болельщиками вопрос по поводу комфорта на стадионе. У нас не очень хорошее качество массового питания. В самой чаше стадиона для качественного обслуживания болельщиков — условий нет. Еще раз прокомментируем письмо, которого не было: никаких писем из РЖД никуда не уходили. Все наше обсуждение будет проходить с вами.

(Данил Алешин)