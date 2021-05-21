Николич – о продлении контракта с «Локомотивом»: «Мы только начали собирать трофеи»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал продление контракта с клубом. Новое соглашение рассчитано на три года.

«Я очень рад и счастлив, что мы продлили контракт. На встрече с нашими болельщиками я сказал, что мы только начали собирать трофеи. Для этого и должны работать. Хочу поблагодарить всю команду «Локомотив», тренерский штаб", - приводит слова Николича официальный сайт «Локомотива».

Также 41-летний специалист добавил: "Спасибо руководству клуба – это были легкие переговоры по контракту, быстро договорились. Двигаемся дальше вместе. Конечно, спасибо болельщикам за поддержку, очень хочу их видеть как можно в большем количестве на матчах. Спасибо моей семье за то, что они всегда за моей спиной и поддерживают меня. Привожу их в Москву и настроен работать. Удачи нам всем».

Генеральный директор ФК «Локомотив» Владимир Леонченко заметил: "Каждому тренеру необходимо время для построения боеспособного коллектива. Нынешней весной мы увидели значительный прогресс в действиях как всей команды, так и отдельных игроков. Довольны тем, что с главным тренером подписан новый контракт, считаем его срок оптимальным для создания команды, которая будет способна добиваться успеха как в России, так и на европейской арене".

Николич возглавил «Локомотив» в мае 2020 года. В минувшем сезоне команда заняла третье место в чемпионате России и стала обладателем БЕТСИТИ Кубка России. В сезоне-2021/22 московская команда сыграет в групповом турнире Лиги Европы.