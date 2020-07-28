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Помимо Урунова «Спартак» купит опорного хавбека и правого защитника

16:00
Остон Урунов. Фото ФК «Уфа»
Остон Урунов. Фото ФК «Уфа»
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По данным «СЭ», трансферными целями «Спартака» в это трансферное окно являются опорный полузащитник и правый защитник в основной состав. Также в ближайшее время в клуб перейдет 19-летний полузащитник «Уфы» Остон Урунов.

«Спартак» рассматривает на проблемные позиции легионеров. Речь идет о футболистах из чемпионатов Италии, Франции и Бразилии. Покупка россиян на фланг обороны и в опорную зону маловероятна.

Ранее и. о. генерального директора «Уфы» Ринат Шайбеков прокомментировал «СЭ» информацию о возможном трансфере Урунова в «Спартак».

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