«Уфа» прокомментировала трансфер Урунова в «Спартак»
11:39
Исполняющий обязанности генерального директора «Уфы» Ринат Шайбеков прокомментировал «СЭ» информацию о возможном трансфере полузащитника Остона Урунова в «Спартак».
— Никаких официальных бумаг по Урунову от «Спартака» к нам не поступало, — сказал Шайбеков. — Нет смысла комментировать переговоры. Будет официальное предложение, тогда будет и почва для официальных заявлений.
За уфимский клуб 19-летний футболист провел 10 матчей в чемпионате России и не отметился результативными действиями. По информации СМИ, красно-белые могут заплатить за Урунова порядка 2 миллионов евро. (Дмитрий Симонов)
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