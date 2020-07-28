«Уфа» прокомментировала трансфер Урунова в «Спартак»

Исполняющий обязанности генерального директора «Уфы» Ринат Шайбеков прокомментировал «СЭ» информацию о возможном трансфере полузащитника Остона Урунова в «Спартак».

— Никаких официальных бумаг по Урунову от «Спартака» к нам не поступало, — сказал Шайбеков. — Нет смысла комментировать переговоры. Будет официальное предложение, тогда будет и почва для официальных заявлений.

За уфимский клуб 19-летний футболист провел 10 матчей в чемпионате России и не отметился результативными действиями. По информации СМИ, красно-белые могут заплатить за Урунова порядка 2 миллионов евро. (Дмитрий Симонов)

В «Уфе» нет решения по трансферу Урунова в «Спартак»