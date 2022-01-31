Кучаев об Орешкине в ЦСКА: «Заходит в раздевалку после матчей, после тренировок общается с командой»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев, выступающий на правах аренды за «Рубин», рассказал об атмосфере в московском клубе.

«У каждого клуба есть своя аура, но ей свойственно меняться, — приводит слова Кучаева «Чемпионат». — Команда не может играть вечно одними и теми же футболистами. Конкуренция есть не только у игроков, но и у тренеров. Ничего особенного в этом нет. Тем более пришедшие футболисты довольно хорошо влились в коллектив и не нарушили атмосферу».

Полузащитник ответил, кого можно назвать хранителем традиций в ЦСКА.

«Да все опытные игроки, которые остались в ЦСКА. Тот же Дзагоев. Мы у них все перенимали. А вообще не вижу ничего страшного в том, чтобы нарушать какие-то старые традиции и создавать новые», — сказал он.

Также Кучаев рассказал, насколько близок к команде председатель совета директоров московского клуба Максим Орешкин.

«На самом деле достаточно близок. Заходит в раздевалку после матчей, после тренировок общается с командой. А сейчас после первого сбора видели его в аэропорту — встречал семью из Испании», — рассказал полузащитник.

Кучаев перешел в казанский клуб на правах арендного соглашения до конца нынешнего сезона. Соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера полузащитника. В нынешнем сезоне 23-летний россиянин провел за ЦСКА 15 матчей и забил один мяч. Перед переходом в «Рубин» он продлил контракт с московским клубом до конца сезона-2023/24.