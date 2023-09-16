Полузащитник ЦСКА Файзуллаев: «Хочу развиваться, чтобы потом играть в еще более лучших чемпионатах»

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев поделился эмоциями от ничьей с «Крыльями Советов» (2:2) в матче 8-го тура РПЛ.

— Очень рад, что помог команде и побольше игрового времени получил. Думаю, в следующих матчах буду еще лучше выступать. Моя позиция? Мне без разницы, где играть, главное, чтобы на поле. Доволен своей игрой, но могу еще лучше. Хотел забить сегодня гол. Но уже в следующих матчах.

— С каким настроением возвращался из сборной?

— Когда забиваешь голы, это придает уверенности, чтобы играть еще лучше.

— Вы пошли к трибуне, где был флаг Узбекистана, кто эти люди?

— В перерыве увидел, сразу пошел, чтобы встретить их. Это просто мои соотечественники. С ними поздоровался и сфоткался.

— Каких представителей Узбекистана, которые играли в России, помните?

— Мирджалол Касымов в «Алании» хорошо играл и отлично бил штрафные. Шомуродов обязательно! Отсюда ушел в топ-лигу.

— Какая ваша цель в РПЛ?

— Хочу развиваться и быть успешным игроком, чтобы потом играть в еще более лучших чемпионатах.

— Кто самый серьезный игрок в ЦСКА?

— Игорь Акинфеев. До прихода сюда уже знал, какой он легендарный игрок. Видел его отбитый пенальти в матче с Испанией.

— Что можешь сказать болельщикам?

— Спасибо, что поддерживаете нас, дай Бог, выиграем.

— ЦСКА не может выиграть 4 игры в РПЛ, какие настроения в команде?

— Мы хотим улучшать свою игру. В чем? Надо использовать свои моменты.

ЦСКА с 12 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.