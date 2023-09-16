Орлов: «Карпин говорит как профессионал — российским игрокам надо стараться уезжать в большие клубы»

Спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о необходимости футболистам уезжать из РПЛ.

«Карпин — профессиональный тренер, который общается с профессиональными игроками. Он им прямо говорит, что совершенствование мастерства в нашей стране стоит на месте. Чтобы совершенствоваться, надо играть и конкурировать с индивидуально сильными футболистами. Надо стараться уезжать в большие клубы. Посмотрите на Сперцяна и Тикнизяна. Они поехали играть за сборную Армении, чтобы в будущем, может, уехать в Европу. В этом ничего такого нет — нужно открыто об этом говорить. Карпин говорит с точки зрения профессионала. Притягивать политику — несерьезно», — цитирует Орлова Sport24.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В сентябре 2023-го сборная России из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).