Александр Жуков отреагировал на информацию о возможном введении президента ФЛГР Елены Вяльбе в состав совета директоров «Спартака»

Почетный президент Олимпийского комитета России, болельщик «Спартака» Александр Жуков отреагировал на информацию о возможном введении президента ФЛГР Елены Вяльбе в состав совета директоров красно-белого клуба.

«Я за двумя руками. Елена Вяльбе — это символ успеха в любом деле!» — сказал Жуков «СЭ».

26 июля появилась информация, что владелец клуба Леонид Федун может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров «Спартака», но при этом останется владельцем определенного пакета акций ФК.