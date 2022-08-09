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Жуков — о Вяльбе в совете директоров «Спартака»: «Я двумя руками за»

Александр Жуков отреагировал на информацию о возможном введении президента ФЛГР Елены Вяльбе в состав совета директоров «Спартака»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Почетный президент Олимпийского комитета России, болельщик «Спартака» Александр Жуков отреагировал на информацию о возможном введении президента ФЛГР Елены Вяльбе в состав совета директоров красно-белого клуба.

«Я за двумя руками. Елена Вяльбе — это символ успеха в любом деле!» — сказал Жуков «СЭ».

26 июля появилась информация, что владелец клуба Леонид Федун может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров «Спартака», но при этом останется владельцем определенного пакета акций ФК.

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 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
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 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
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 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
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 Факел 4 0 2 2 7-11 2
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 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
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Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
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 - : -
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Спартак

 4
Николай Комличенко

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Ростов

 4
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Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

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Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

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