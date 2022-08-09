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Гаджиев объяснил, почему не считает неожиданной отставку Шалимова из «Урала»

Руслан Минаев
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Российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал отставку наставника «Урала» Игоря Шалимова.

«Вообще в футболе это системно происходит. Причины часто бывают разные. Ясно, что первоочередным в этом случае является результат. Когда идет серия поражений — тяжело тренеру сохранить свои позиции. Остаться на посту можно тогда, когда есть большое доверие и хорошие отношения, которые выходят за профессиональные рамки. Не знаем того, какие внутри «Урала» были отношения и атмосфера, но неожиданного в этом ничего нет. Знаем, что Шалимов имеет современное представление относительно футбола и подготовки, но не стал бы говорить, что руководство ошиблось», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

«Урал» после 4 туров РПЛ набрал 0 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.

Источник: https://betonmobile.ru/gadzhi-gadzhiev-nichego-neozhidannogo-v-uhode-shalimova-net
Игорь Шалимов
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Гаджи Гаджиев
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