Гаджиев объяснил, почему не считает неожиданной отставку Шалимова из «Урала»

Российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал отставку наставника «Урала» Игоря Шалимова.

«Вообще в футболе это системно происходит. Причины часто бывают разные. Ясно, что первоочередным в этом случае является результат. Когда идет серия поражений — тяжело тренеру сохранить свои позиции. Остаться на посту можно тогда, когда есть большое доверие и хорошие отношения, которые выходят за профессиональные рамки. Не знаем того, какие внутри «Урала» были отношения и атмосфера, но неожиданного в этом ничего нет. Знаем, что Шалимов имеет современное представление относительно футбола и подготовки, но не стал бы говорить, что руководство ошиблось», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

«Урал» после 4 туров РПЛ набрал 0 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.