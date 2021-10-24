Петржела уверен в победе «Зенита» в матче со «Спартаком»
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от предстоящего матча 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».
«Думаю, никаких проблем нет. Два или три поражения подряд ничего не значат для такой сильной команды, как «Зенит». Там все наладится. Уверен, что сегодня «Зенит» победит «Спартак» и все будет в порядке.
«Спартак» на неделе тоже проиграл. Это дерби, принципиальная игра для обеих команд, но я уверен в победе «Зенита». У них лучше команда, лучше игроки. Не о чем больше говорить", — приводит слова Петржелы ТАСС.
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 24 октября в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 по московскому времени.
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