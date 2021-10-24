Семин — о матче «Зенит» — «Спартак»: «После поражений тяжело готовить команду, но Семак справится»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 12-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Спартак».
«Каждый болельщик ждет победы своей команды. Для обоих клубов это матч после еврокубков, они в равных условиях. Свои матчи в Европе они перед этим проиграли, каждый захочет реабилитироваться, это будет боевой матч. После еврокубков всегда готовить команду к матчу чемпионата легче, когда добились победы. После поражений готовить значительно тяжелее. Но Семак тренер опытный, помнит свои ощущения с карьеры игрока. Думаю, он справится с этой ситуацией», — сказал Семин «СЭ».
Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет сегодня, 24 октября, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало игры — в 19.00 по московскому времени.
«Зенит» с 23 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 17 баллами располагается на 7-й строчке.
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