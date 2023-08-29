Петржела: «Вариант с Черчесовым в «Зените» мне не нравится, Семак — лучше»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мыслями о том, кто должен возглавить петербургскую команду после Сергея Семака.

«У «Зенита» и Семака сложился очень удачный союз. Сергей идеально подошел клубу и добился выдающихся результатов с петербуржцами. Кто будет преемником Семака? Трудно сказать. Это должен были такой же голодный до побед тренер, каким был Семак, когда только начинал работать в «Зените». Черчесов? Такой вариант мне не нравится, Семак — намного лучше. Пусть лучше он тренирует команду еще лет 5», — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы.

Семак является главным тренером «Зенита» с 2018 года. Под руководством 47-летнего специалиста клуб из Санкт-Петербурга пять раз выигрывал чемпионат России, четыре раза становился обладателем Суперкубка и один раз завоевывал Кубок страны.

На данный момент сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 13 очков за 6 туров.