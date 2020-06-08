Первый домашний матч «Зенита» после рестарта сезона посетят 6 тысяч человек

Первый домашний матч «Зенита» после возобновления РПЛ смогут посетить шесть тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Это менее 10% от вместимости стадиона «Газпром-Арена», что соответствует требованиям Роспотребнадзора.

Стадион «Зенита» вмещает 67 800 человек. 10% от его вместимости составляют 6 780 человек. 26 июня питерцы в 24-м туре примут «Крылья Советов».

После 22 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 50 очками. Команда Сергея Семака опережает «Локомотив» и «Краснодар» на 9 баллов.