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Первый домашний матч «Зенита» после рестарта сезона посетят 6 тысяч человек

19:21
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Первый домашний матч «Зенита» после возобновления РПЛ смогут посетить шесть тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Это менее 10% от вместимости стадиона «Газпром-Арена», что соответствует требованиям Роспотребнадзора.

Стадион «Зенита» вмещает 67 800 человек. 10% от его вместимости составляют 6 780 человек. 26 июня питерцы в 24-м туре примут «Крылья Советов».

После 22 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 50 очками. Команда Сергея Семака опережает «Локомотив» и «Краснодар» на 9 баллов.

Дополнительная информация:

https://www.fontanka.ru/2020/06/08/69304570/

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