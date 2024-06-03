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Сегодня, 19:14

Грушевский об отставке Федотова: «Логику можно понять»

Сергей Жуков
корреспондент
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Известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в комментарии для «СЭ» отреагировал на отставку главного тренера команды Владимира Федотова.

«После неудачного сезона я видел тенденцию в рядах болельщиков, что надо увольнять Федотова. Я бы предпочел бы для чистоты эксперимента увидеть третий сезон под руководством Федотова, потому что первый его сезон был со знаком плюс. Логику отставки можно понять. Но я сочувствую тренерскому штабу. У меня не было ощущения, что они как-то устали или разочаровались в своей работе в ЦСКА.

Очень интересно, кто будет преемником Федотова. Я очень надеюсь, что руководство ЦСКА, принимая, на мой взгляд, непростое и неочевидное решение, имеет запасной вариант. Это очень профессиональный тренерский штаб. Дело даже не в результатах работы в ЦСКА. Федотов и до этого успешно работал в других клубах. Они доказали свою состоятельность. Я надеюсь, что это не просто темпераментное решение от разочарования в результатах сезона, а продуманный шаг, предполагающий концепцию развития клуба», — сказал Грушевский «СЭ».

Федотов возглавлял ЦСКА с лета 2022 года. Под руководством 57-летнего специалиста армейцы провели 86 матчей, одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и потерпели 19 поражений. В сезоне-2022/23 ЦСКА занял второе место в РПЛ и стал обладателем Кубка России.

В минувшем сезоне красно-синие финишировали на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Федотов (тренер)
Михаил Грушевский
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
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Матео Кассьерра

Зенит

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Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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Маркус Вендел

Зенит

 8
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да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

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Пари Нижний Новгород

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