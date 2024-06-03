«Зенит» пожелал Круговому удачи в ЦСКА

Защитник «Зенита» Данил Круговой покинул команду, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

«Круг, мы благодарим тебя за профессионализм и самоотдачу в каждом матче и желаем удачи в новом клубе!» — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале «Зенита».

В январе защитник подписал предварительный контракт с ЦСКА. После этого «Зенит» перевел Кругового во вторую команду, в которой он провел всю первую половину 2024 года.

Всего 26-летний футболист отыграл за «Зенит» 105 матчей, забил два мяча и сделал 11 голевых передач.