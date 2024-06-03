Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:31

Губерниев считает, что ЦСКА должен назначить Игнашевича на пост главного тренера: «Он созрел»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» оценил возможное назначение Марко Николича или Владимира Игнашевича на пост главного тренера ЦСКА.

В понедельник, 3 июня, армейцы объявили об уходе Владимира Федотова. 57-летний специалист возглавлял команду с лета 2022 года.

«Совершенно точно не нужно звать Николича. У нас опять появляются какие-то иностранные люди, хотя сейчас рядом есть Игнашевич. Мне кажется, что здесь даже думать не надо. Сергей явно созрел, чтобы работать с ЦСКА. С моей точки зрения, единственное правильное решение будет назначить человека, который являлся долгое время лицом и флагманом клуба. Он столько выиграл, столько приносил пользы. Я считаю, что если ЦСКА не назначит Игнашевича — это будет ошибкой. Надо дать ему шанс, он созрел», — сказал Губерниев «СЭ».

Сергей Игнашевич покинул пост главного тренера &laquo;Балтики&raquo; после поражения от &laquo;Зенита&raquo; в&nbsp;суперфинале Кубка России. Игнашевич ушел в отставку! Он шикарно поработал в «Балтике»

44-летний Игнашевич покинул пост главного тренера «Балтики» 2 июня после суперфинала FONBET Кубка России с «Зенитом» (1:2). Под его руководством команда провела 105 матчей во всех турнирах, одержала 44 победы, потерпела 34 поражения и 27 раз сыграла вничью.

По итогам сезона-2023/24 «Балтика» заняла 15-е место в РПЛ и вылетела в первую лигу.

(Денис Сафронов)

Сергей Игнашевич
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Федотов (тренер)
Дмитрий Губерниев
14
5
Читайте также
«Зенит» обыграл «Балтику» в суперфинале Кубка России
Чехия попала в группу Евро-2024 с Португалией, Турцией и Грузией
Чеченца задержали за участие в нападении банды Басаева на Буденновск в 1995 году
Безумный Макдэвид выбил Дадонова и затащил «Ойлерз» в финал КС! Что произошло после матча «Эдмонтон» - «Даллас»
В Киеве отвергли необходимость обращения Зеленского в КС по поводу легитимности
Минсельхоз РФ сообщил о готовности ввести режим ЧС из-за ущерба от заморозков
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата России-2023/24
Масалитин допустил, что Федотова могли уволить из-за недовольства болельщиков ЦСКА
Федотова уволили из ЦСКА. Это ошибка — он заслуживал еще один сезон
Гладилин: «Сезон Соболева оценю на тройку с минусом — он не участвовал ни в каких бомбардирских гонках»
Тошич об увольнении Федотова: «Шестое место — это не уровень ЦСКА»
Ещенко назвал переход Соболева в «Зенит» маловероятным
Грушевский об отставке Федотова: «Логику можно понять»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ещенко назвал переход Соболева в «Зенит» маловероятным

Салихова: «Тедеско и Ваноли успешно работают в Европе, а критиковавшие их эксперты сидят на диванах»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости