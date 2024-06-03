Ещенко назвал переход Соболева в «Зенит» маловероятным

Бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал «СЭ» появившуюся новость о том, что нападающий красно-белых Александр Соболев может перейти в «Зенит».

«Я думаю, маловероятно, что этот трансфер состоится. Если его и отпустят, то в другую лигу. Тогда да, продать его могут. А в «Зенит» маловероятно», — сказал Ещенко «СЭ».

27-летний Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. Всего за московскую команду он провел 139 матчей, забил 58 голов и отдал 32 результативные передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.

(Денис Сафронов)