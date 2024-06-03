Тошич об увольнении Федотова: «Шестое место — это не уровень ЦСКА»

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич в комментарии для «СЭ» отреагировал на отставку главного тренера армейцев Владимира Федотова.

«Тренер всегда отвечает за результат. Шестое место — это не уровень ЦСКА. Болельщики и руководство клуба не могут быть довольны этим результатом. ЦСКА всегда привык быть на самых высоких местах, ничего кроме этого их не интересует. Поэтому шестое место никого не устраивает», — сказал Тошич «СЭ».

Федотов возглавлял ЦСКА с лета 2022 года. Под руководством 57-летнего специалиста армейцы провели 86 матчей, одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и потерпели 19 поражений. В сезоне-2022/23 ЦСКА занял второе место в РПЛ и стал обладателем Кубка России.

В минувшем сезоне красно-синие финишировали на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.