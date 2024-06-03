Семин назвал неожиданным увольнение Федотова из ЦСКА

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» уход Владимира Федотова из ЦСКА.

«Скажу коротко: неожиданно. У Федотова было хорошее направление. Не совсем удачный этот сезон, но были объективные обстоятельства. Это решение клуба, а мы всех нюансов не знаем», — сказал Семин «СЭ».

Федотов возглавлял ЦСКА с лета 2022 года. Под руководством 57-летнего специалиста армейцы провели 86 матчей, одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и потерпели 19 поражений. В сезоне-2022/23 ЦСКА занял второе место в РПЛ и стал обладателем Кубка России.

В минувшем сезоне красно-синие финишировали на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

(Константин Передерий)